Real Madrid : la nouvelle soirée magique de Karim Benzema

« Karim Benzema va être Ballon d'Or, et si ce n'est pas le cas, je vais devoir parler avec France Football ». Cette phrase du célèbre journaliste espagnol Tomas Roncero après le match, à l'antenne de la Cadena SER, résume bien ce que pensent les Madrilènes en ce moment. Auteur d'une saison exceptionnelle, Karim Benzema a encore porté son équipe hier soir face à Manchester City, avec un doublé qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de croire à la qualification pour la finale.

« Une horreur... mais Vini et Benzema sont là », résume Marca, où on souligne son efficacité incroyable et surtout, sa confiance débordante, à l'image de sa panenka sur penalty, quelques jours après en avoir manqué deux en Liga face à Osasuna. Une tendance qui se confirme match après match : ce Real Madrid, loin d'être brillant sur le plan collectif, cartonne en Liga et s'en sort en Europe grâce à ses individualités, avec Karim Benzema en tête de liste. L'homme-miracle des Merengues, en somme, et en Espagne, la campagne pour qu'il remporte le Ballon d'Or a déjà commencé.

Un contexte difficile

Contre les Citizens, tout n'a pas été facile, loin de là. Pendant toute la première demi-heure et jusqu'à ce bon centre de Ferland Mendy qui lui a permis de faire trembler les filets une première fois, le Français avait eu un rôle assez ingrat. Peu de ballons touchés, beaucoup de courses dans le vide aux côtés de partenaires peu en forme, et beaucoup de travail défensif et de pressing sur les défenseurs mancuniens. Pas les meilleures conditions pour briller donc, et on a surtout vu un Benzema tueur et létal, plutôt qu'un Benzema playmaker.

Jusqu'en deuxième période où, grâce au réveil de Vinicius Junior et un Luka Modric un peu plus influent dans le jeu, l'ancien de l'OL a pu entrer un peu plus en contact avec le ballon et combiner un peu avec ses partenaires. Dès qu'il touchait le ballon dans les derniers mètres, on pouvait sentir, même à travers l'écran de télévision, la panique des défenseurs mancuniens. Avec 14 buts en Ligue des Champions cette saison, le natif de Bron est sans aucun doute le principal artisan du parcours brillant de son équipe, qui pourrait se prolonger jusqu'à la finale de Paris en cas de nouvelle masterclass du Français la semaine prochaine...