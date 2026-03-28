Sénégal : Booba finalement forfait contre le Pérou

Le rappeur Booba ne sera finalement pas présent au Stade de France ce samedi, à l’occasion du match amical entre le Sénégal et le Pérou. Initialement attendu pour participer au show précédant la rencontre, durant lequel le trophée de la CAN 2025 sera présenté au public pour le premier match depuis la finale controversée de la Coupe d’Afrique des Nations, l’artiste a dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

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Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football a précisé que Booba avait été victime d’un accident sportif récent, entraînant une blessure l’empêchant de performer. D’origine sénégalaise par son père, il devait se produire devant près de 70 000 spectateurs. En revanche, Youssou N’Dour sera bien présent pour assurer le spectacle.