Euro 2022 (F) : la Belgique et l'Islande se neutralisent

Alors que la France défie l'Italie, dans le groupe D, la Belgique et l'Islande s'affrontaient un peu plus tôt. Une rencontre assez équilibrée puisque le score était nul et vierge après 45 minutes de jeu.

Au retour des vestiaires, Berglind Björg Þorvaldsdóttir trouvait la faille pour les insulaires (50e) mais sur penalty Justine Vanhaevermaet lui a répondu (67e). Finalement ce match s'est conclu par un 1-1 qui n'arrange personne, si ce n'est les Bleues.