Banderole hostile au Qatar des supporters du Bayern Munich

Comme nous vous l’avions révélé cet après-midi, Marquinhos est présent dans la charnière centrale parisienne, en attendant l’échauffement. Achraf Hakimi, absent des terrains depuis trois semaines, fait également son retour dans le onze de Christophe Galtier. Du classique pour le reste de l’équipe avec un duo Messi-Mbappé, orphelin de Neymar, et un milieu Ruiz-Verratti-Vitinha. Côté Bayern, Yann Sommer sera dans les cages derrière Josip Stanišić, Dayot Upamecano et Matthijs de Ligt. Les couloirs sont occupés par Kingsley Coman et Alphonso Davies. Le double pivot est assuré par Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Thomas Müller et Jamal Musiala.

Les compositions officielles

Bayern Munich : Sommer - Stanišić, Upamecano, De Ligt - Coman, Kimmich, Goretzka, Davies - Müller, Musiala - Choupo-Moting

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé