Gouffre financier, échec en Ligue 2 : l’incroyable descente aux enfers de l’ancien de l’OL Skelly Alvero

2023 a été un été charnière pour l’Olympique Lyonnais. Passage de témoin entre le président historique Jean-Michel Aulas et son successeur Jean-Michel Aulas, le mercato a été particulier avec la DNCG qui a restreint le champ d’action des Olympiens. Deuxième plus gros transfert estival, Skelly Alvero est arrivé pour 4 millions d’euros de Sochaux où il sortait d’une saison prometteuse. Chez les Gones, son arrivée se fera dans un contexte où le club se battra pour son maintien pendant un long moment avant que l’arrivée de Pierre Sage sur le banc et quelques renforts hivernaux permettent d’atteindre une sixième place. «C’est ma première saison au club, je joue, j’ai marqué. C’est quand même compliqué de tout le temps avoir la tête levée. Ça fait partie de mon expérience. Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien. C’est compliqué, mais ça nous rendra plus forts, ça me rendra plus fort», lâchait alors l’ancien Lionceau.

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,Mais Skelly Alvero ne sera pas de cette mission remontée. Après six mois, huit matches et un petit but avec l’OL, le milieu de terrain sera envoyé en prêt au Werder Brême. Sortant d’un contexte compliqué chez les Rhodaniens pour rejoindre un club et un championnat qui semblaient intéressants pour son développement Skelly Alvero jouera moins en Allemagne avec six petites apparitions et un but sur la deuxième partie de saison. De quoi faire douter les Werderaner de son option d’achat de 6,25 millions d’euros. Finalement, un accord a été trouvé pour que l’option d’achat soit levée à 4,75 millions d’euros avec 1,5 million d’euros de bonus, soit potentiellement la même somme qu’au départ. Désormais loin de l’Olympique Lyonnais, Skelly Alvero n’a pas pris l’envol attendu. Disputant 12 matches jusqu’en février 2025, le natif de Stains ne quittera pas son statut de remplaçant. Pire, il ne jouera plus depuis le 7 février 2025 et une défaite 3-0 contre le Bayern Munich.

Skelly Alvero relégué en Ligue 3 et désormais en D4 Allemande

Son coach de l’époque Peter Niemeyer tirait la sonnette d’alarme auprès de Bild : « Skelly a fait quelques brèves apparitions au cours des dernières semaines, mais il n’a malheureusement pas pu mettre l’accent sur grand-chose. Il porte actuellement un poids très lourd sur ses épaules, il n’a pas la tête libre. De ce fait, Skelly n’atteint pas sa limite de performance. Je souhaite qu’il appuie sur le bouton « reset » et qu’il retrouve sa décontraction. Il doit devenir l’ancien Skelly qu’il était avant l’été.» Ne portant plus le maillot de l’équipe première, il aura de nouveau deux matches pour s’exprimer lors de la saison 2025/2026 avant que le Werder Brême l’envoie en prêt. Direction alors la Ligue 2 un championnat où il s’était révélé avec l’objectif de sauver Amiens. Et tout avait bien débuté. Titulaire contre Clermont lors d’une victoire 4-3 où il avait délivré une passe décisive, il allait ensuite déchanter avec son club.

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C’est simple, sur les 12 matches qui ont suivi, Amiens n’en a pas gagné avec deux nuls et dix défaites, ce qui a conduit à sa relégation comme lanterne rouge du championnat. Pour Skelly Alvero aussi cela a été compliqué. Pourtant titulaire sur les cinq premiers matches, il était expulsé contre Boulogne et allait ensuite perdre sa place pour la fin de saison. Remplaçant et relégué en Ligue 3, Skelly Alvero n’avait pourtant pas touché le fond. Revenu cet été au Werder Brême puisque son contrat court jusqu’en juin 2028, il n’est pas parti cet été, faute de prétendants. Mis à l’écart comme Dawid Kownacki (29 ans) qui a lui résilié son contrat depuis, il représente un poids financier important pour le Werder Brême. « Le Français (sous contrat jusqu’en 2028) est devenu un gouffre financier scandaleusement coûteux » a d’ailleurs écrit Bild. Le joueur allemand a même été plus loin en expliquant pourquoi il était envoyé en réserve : «car il n’est tout simplement pas assez bon pour l’équipe première.»

Barré par Youri Regeer (23 ans), Ludovit Reis (26 ans) et Senne Lynen (27 ans), il n’a pas vraiment d’avenir avec le Werder Brême, mais en même temps le club allemand ne peut pas le résilier contrairement à Dawid Kownacki car l’indemnité serait trop conséquente. Le directeur sportif Clemens Fritz a d’ailleurs expliqué la situation à DeichStube : «une résiliation de contrat est hors de question. Skelly a encore l’opportunité de faire ses preuves chez nous. Il doit hausser son niveau de jeu dès maintenant et se rendre disponible. Nous serons alors agréablement surpris. Skelly ne baisse pas les bras. Le fait qu’il retrouve du temps de jeu avec l’équipe U23 est à sa demande. C’est bon signe.» Disputant pour le moment deux matches avec la réserve (une passe décisive), Skelly Alvero se retrouve en quatrième division allemande et il est bloqué au moins jusqu’au mercato hivernal. Une situation assez terrible pour celui qui était le 2e plus gros transfert lyonnais à l’été 2023.