Fulham enregistre l’arrivée en prêt de Cédric Soares

Quelques minutes après l’annonce de la clôture de ce mercato hivernal, plusieurs clubs ont annoncé leur dernière recrue. C’est le cas notamment de Fulham. Le club anglais s’est fait prêter Cédric Soares en provenance d’Arsenal pour le reste de la saison en cours. Apparu à seulement quatre reprises avec les Gunners cette saison, le joueur de 31 ans a une belle occasion de rebondir avec le 7ème de Premier League.

«Je me sens bien. Je voulais que cet accord se concrétise, alors nous avons tous poussé dans la même direction, et je suis vraiment heureux d’être ici. Ma famille et moi sommes vraiment, vraiment heureux de ce déménagement. C’est une excellente décision et j’ai hâte de commencer» a notamment confié le joueur portugais. De son côté, Tony Khan a ajouté: «Je suis ravi d’accueillir Cédric Soares à Fulham en prêt pour le reste de la saison. Cédric a une grande expérience contre la compétition de haut niveau, dans les matches internationaux et en Premier League. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord avec Arsenal pour le faire venir à Fulham, et je suis ravi que Cédric s’épanouisse sous le grand coaching de Marco Silva !» a déclaré le directeur du football du club anglais.

