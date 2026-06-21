CdM 2026, Iran : l’arrêt complètement dingue de Beiranvand face à la Belgique
Ce dimanche soir, l’Iran a réalisé un petit exploit en tenant tête à la Belgique (0-0) et la Team Melli pourra remercier son dernier rempart, Alireza Beiranvand, auteur de 7 arrêts et logiquement élu homme du match.
Quel sauvetage de Beiranvand ! 🤯🧤— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 21, 2026
La Belgique pense enfin ouvrir le score. Mais le gardien iranien réalise un arrêt exceptionnel
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Une rencontre au cours de laquelle le gardien iranien a d’ailleurs, peut-être, réalisé la parade du tournoi. Après un contrôle magique, De Bruyne centrait dans les six mètres. En temps deux, De Cuyper reprenait au près mais Alireza Beiranvand réalisait une parade absolument magique (59e).
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