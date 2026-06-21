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CdM 2026, Iran : l’arrêt complètement dingue de Beiranvand face à la Belgique

Par Josué Cassé
1 min.
Nathan Ngoy (Belgique) @Maxppp
Belgique 0-0 Iran
winamax
1 1.41 N 4.80 2 7.00 bonus 100€

Ce dimanche soir, l’Iran a réalisé un petit exploit en tenant tête à la Belgique (0-0) et la Team Melli pourra remercier son dernier rempart, Alireza Beiranvand, auteur de 7 arrêts et logiquement élu homme du match.

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Une rencontre au cours de laquelle le gardien iranien a d’ailleurs, peut-être, réalisé la parade du tournoi. Après un contrôle magique, De Bruyne centrait dans les six mètres. En temps deux, De Cuyper reprenait au près mais Alireza Beiranvand réalisait une parade absolument magique (59e).

Pub. le - MAJ le
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