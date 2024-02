Liverpool : un documentaire sur l’épopée de Jürgen Klopp en préparation

C’est désormais officiel, Jürgen Klopp ne sera plus l’entraîneur de Liverpool l’été prochain, après plus de neuf ans de bons et loyaux services. Le technicien allemand, épuisé, a décidé de passer le flambeau à un autre. Mais il reste encore six mois de compétition pour les Reds, avec plusieurs trophées potentiels à la clé (FA Cup, Carabao Cup, Premier League, Europa League). Un sprint final qui sera donc le dernier pour Klopp à la tête des Reds, et qui sera retransmis dans un documentaire.

La suite après cette publicité

La société de production londonienne Lorton, qui a commencé à tourner en décembre le documentaire, est en train de vendre les images à des sociétés de télévision ou à des services de streaming. Alors qu’Amazon Prime semblait tenir la corde, c’est finalement Disney + qui pourrait rafler la mise, assure le Daily Mail ce dimanche. Un accord autour de 10 millions d’euros est évoqué. Amazon Prime a rejeté la proposition, car l’accès au vestiaire serait limité, selon la demande de Jürgen Klopp.