PSG : avec le retour d’Achraf Hakimi, que faire avec Warren Zaïre-Emery ?

C’est un débat que beaucoup n’imaginaient pas vraiment en début de saison. Le Paris Saint-Germain venait de boucler un exercice 2024-2025 légendaire et repartait pour un tour avec un effectif très peu modifié puisque seuls Lucas Chevalier, Renato Marin et Ilia Zabarnyi avaient été recrutés durant l’été. De son côté, Warren Zaïre-Emery tentait de remonter la pente. Révélation du PSG en 2022, le Titi avait connu une ascension fulgurante au point d’être appelé en équipe de France à seulement 17 ans. Et puis, il est tombé dans le creux de la vague. Déclassé dans la hiérarchie, WZE était devenu le remplaçant de Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves et avait même vu un autre Titi lui passer de devant, Senny Mayulu. C’est alors que le destin s’en est mêlé.

Salement blessé à la cheville par Luis Diaz le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a laissé son poste vacant. Bien décidé à ne pas recruter de latéral droit l’été dernier, Luis Enrique a une nouvelle fois fait appel à Zaïre-Emery. Un pari qui n’était pas gagné au vu de l’état de forme du joueur. Le doute n’aura finalement que quelques jours. À nouveau installé à un poste qu’il avait déjà occupé par le passé, WZE s’est réveillé au bon moment. Celui qui en avait séduit plus d’un en 2023 par ses percées au milieu a retrouvé du pep’s et du physique. De quoi lui permettre de redevenir un titulaire indiscutable au PSG, à un poste qui n’est pas le sien et de retrouver l’équipe de France. Une résurrection qu’avait saluée Luis Enrique en décembre dernier. « C’est un des joueurs les plus matures que j’ai vus. Il a du caractère et je pense qu’il peut encore s’améliorer. Je suis très content pour lui de ce qui lui arrive. Il aide l’équipe comme latéral et comme milieu. Il est très complet et je suis très content de l’avoir dans l’équipe ».

«Vous m’avez demandé beaucoup de fois de signer un latéral droit, tout le monde, tout le temps»

Aujourd’hui, WZE va de nouveau faire parler de lui, car un certain Achraf Hakimi est de retour. Hier, avant d’affronter Newcastle en Ligue des Champions ce soir, Luis Enrique a confirmé que le défenseur marocain avait des chances de jouer face aux Magpies. « Il a fait les deux, trois derniers entrainements avec l’équipe. C’est plus un thème physique ou mental. Chaque joueur a une histoire particulière quand il revient (de sélection). Ce mercredi, on va voir, mais je pense qu’il sera dans les joueurs qui joueront. » Auteur d’un exercice 2024-2025 stratosphérique (11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs), Hakimi retrouvera sans doute sa place de titulaire sur le flanc droit de la défense parisienne. Mais que faire de Zaïre-Emery ? À l’heure où Dro Fernandez vient renforcer l’entrejeu rouge et bleu, le retour de WZE à son poste de prédilection ne fera pas de mal.

Embarqué dans un calendrier infernal, Paris a souvent usé Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Cependant, quand ces trois-là seront revenus à 100%, Zaïre-Emery devra-t-il se contenter des miettes ? S’il poursuit sur sa lancée, peut-il bouleverser la hiérarchie ? Pour le moment, les soucis physiques de Neves et le retour tout frais d’Hakimi devraient lui laisser des minutes. Invité à commenter ce cas en conférence de presse, l’entraîneur parisien n’a pas manqué de taquiner les journalistes, avant de rester flou sur le sujet. « Vous m’avez demandé beaucoup de fois de signer un latéral droit, tout le monde, tout le temps. Comme j’ai de l’expérience et que je me laisse influencer par personne, même si parfois je me trompe. Warren, c’est incroyable, pour monter ce niveau, tu dois être un joueur de niveau très spécial. Warren est un joueur différent avec une personnalité incroyable. En ce moment, Warren peut jouer latéral, milieu et partout. C’est très positif pour lui en tant que joueur et pour moi en tant qu’entraîneur. » On n’en saura pas plus pour le moment.

