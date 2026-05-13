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Le PSG ferme déjà la porte à Federico Valverde

Par Tom Courel
1 min.
Federico Valverde @Maxppp

L’opération ne verra pas le jour. Contrairement aux informations récentes d’El Chiringuito ce mercredi, le PSG n’a pas pris contact avec Federico Valverde en vue d’un éventuel transfert à Paris. D’après RMC Sport, l’Uruguayen de 27 ans, impliqué récemment dans une vive altercation avec son coéquipier du Real Madrid — Aurélien Tchouaméni — ne fait pas partie des pistes étudiées par le club parisien durant cette fin de saison.

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En effet, le média sportif affirme que le profil du milieu de terrain de la Casa Blanca ne correspond pas aux besoins actuels de la capitale. Déjà bien fournis dans ce secteur, les champions d’Europe 2025 auraient laissé tomber ce dossier. De plus, les exigences financières du Real Madrid seraient jugées trop élevées pour envisager une telle opération dans l’Hexagone.

Pub. le - MAJ le
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