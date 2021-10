Real Madrid : l'agent de Gareth Bale en veut à Zinedine Zidane

Dans un entretien accordé au Mirror, Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, s'est exprimé sur les difficultés qu'a traversé son joueur ces dernières années, notamment en raison de sa relation avec l'ancien entraîneur du Real Zinedine Zidane : « les blessures et les malentendus des dernières saisons avec Zidane l'ont freiné. C'est dommage qu'il se soit blessé maintenant, avec le retour de Carlo Ancelotti comme entraîneur du Real Madrid. Il s'est rompu l'ischio-jambier, donc il a un long chemin à parcourir. »

La suite après cette publicité

Malgré ces déboires durant sa carrière en club, Barnett a avoué que l'objectif principal de l'international gallois (99 sélections, 36 buts) concernait plutôt la sélection. « C'est un rêve pour lui de pouvoir participer à une phase finale de la Coupe du monde avec le Pays de Galles. C'est la chose la plus importante pour lui en ce moment, je pense. » L'ancien des Spurs est blessé depuis plus d'un mois après avoir été touché aux ischio-jambiers et sa période d'indisponibilité devrait encore durer.