Ligue 1 : les Marseillais lancent le Classique !

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de deux buts à zéro en terres portugaises, chose jamais faite dans l'histoire du football français. Forts de cette victoire contre le Sporting CP, les Marseillais ont fait le plein de confiance. Il en faudra puisque ce dimanche c'est à Paris, pour affronter le PSG, qu'ils se déplacent.

Bien qu'ils aient tous parlé de la victoire contre les joueurs de Ruben Amorim, les Marseillais ont tous eu un petit mot pour le Classique qui arrive. Notamment celui qui a ébloui tout le monde ce mercredi soir, Amine Harit : « on va se tourner vers ce Classico, sans en faire le dernier match de la saison. On va aller au Parc pour essayer de faire un résultat, mais il n'y a aucun pression à avoir. Jouable ? On n'y va pas en visiteur, on y va pour faire un résultat. Ils font leur championnat et leur campagne de Ligue des Champions. On essaye de progresser pour amener Marseille où Marseille doit être ».

Les Marseillais veulent faire un coup au Parc

Mais les soirées de victoire amènent autant d'optimisme que les soirées de défaite, du pessimisme. Alors Mattéo Guendouzi, lui aussi, évoque la possibilité de faire un coup au Parc : « dimanche ça va être important pour nous, pour le club, pour les supporters. On est confiants, on est conscients de nos qualités. On va y aller pour faire un résultat. On va y aller avec de l'humilité, on va tout faire pour gagner. Cela va être un très beau match et j'espère que ça se passera bien pour nous ».

Toutefois, celui qui aura beaucoup de travail dimanche soir, garde un peu les pieds sur terre. « Maintenant on doit penser à la L1 on doit jouer deux matches difficiles, Paris et Lens chez nous. Paris ça va être difficile. on va aller là-bas faire notre travail et voir si c'est possible de gagner là-bas. Cela va être difficile mais on a confiance qu'on peut gagner là-bas », a évoqué Pau Lopez. Dans le foot, tout est possible. Les Marseillais l'ont d'ailleurs montré par deux fois contre le Sporting CP en une semaine...