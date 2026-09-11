Lens : le phénomène Mezian Mesloub a choqué tout le monde pour ses débuts en Ligue des Champions

S’il fallait encore une preuve du caractère, de la personnalité et surtout du talent dans cette équipe lensoise, la soirée d’hier s’est chargée de nous la donner. Longtemps en difficulté face aux Tchèques du Slavia Prague, les Sang et Or ont dû se mettre en quatre pour aller chercher une victoire longtemps hors de leur portée, pour ce qui sonnait comme leur retour en Ligue des Champions (2-3).

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Florian Thauvin, de la tête (90+1e, 2-2), et son camarade de promotion à Grenoble, Ruben Aguilar (90+3e, 2-3), ont parachevé le succès lensois au bout du temps additionnel face à une équipe accrocheuse qui n’avait rien cédé depuis l’expulsion de Mikulas Konecny, trois minutes après son entrée en jeu (49e). Mais ce succès porte aussi la signature de Mezian Mesloub, bluffant déjà en fin de saison dernière sur sa seule apparition en Ligue 1 (il avait marqué pour ses débuts face à Nantes).

Dino Toppmöller est déjà fan

Entré à l’heure de jeu dans un stade chauffé à blanc, le gamin né en 2009 a fait preuve d’une personnalité bluffante pour ses débuts en Ligue des Champions. Imprévisible, percutant, toujours juste dans ses choix et visiblement vacciné contre la pression, il a fait parler la qualité de son pied gauche sur un centre téléguidé pour l’égalisation de Florian Thauvin (90+1e, 2-2). Preuve que les anciens n’hésitent déjà pas à lui faire confiance : ils l’ont souvent recherché sur son côté, alors qu’ils auraient pu privilégier d’autres options plus prudentes.

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«J’ai déjà un sourire (en parlant de lui). C’est incroyable à 16 ans de montrer ce caractère, cette personnalité, de vouloir tous les ballons, se réjouissait son entraîneur Dino Toppmöller après la rencontre. On savait qu’il est un joueur capable d’être très décisif, je crois très fort en lui. Il avait déjà fait une bonne entrée contre Strasbourg.» Sa performance n’est pas non plus passée inaperçue à l’étranger.

Mundo Deportivo écrit ce matin : «les Lensois se sont ressaisis et ont renversé la situation grâce au talent du jeune Mezian Mesloub, 16 ans, et aux buts de Florian Thauvin et Rubén Aguilar (2-3). L’adolescent, qui fêtera ses 17 ans le 8 novembre, a fait ses débuts en Ligue des champions avec l’impact que suscitent toutes les attentes qui l’entourent. L’entrée en jeu du jeune talent audacieux et prometteur, a insufflé le dynamisme nécessaire pour enfin trouver le chemin des filets. Il semble promis à un brillant avenir. » International U17 portugais, le fils de Walid Mesloub avait signé son premier contrat professionnel avec Lens. Et le club artésien peut déjà se frotter les mains.