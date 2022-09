Anthony Martial vide son sac sur sa relation avec Ole Gunnar Solkskjær

Interviewé par le journal L'Equipe, Anthony Martial en a profité pour vider son sac, revenant notamment sur sa période difficile passée sous les ordres d'Ole Gunnar Solkskjær.

« Les gens ne le savent pas, je ne pouvais pas accélérer durant les quatre mois qui ont suivi la saison du Covid. Le coach (Ole Gunnar) Solskjær me dit qu'il a besoin de moi, donc je joue. Mais, vu mon jeu, si je ne peux pas accélérer, ça devient très compliqué, quand même. Et je me suis fait incendier... Le coach n'a jamais pris la peine de le dire aux médias. Évidemment, je finis par me blesser pour de bon et à mon retour, terminé, je ne joue plus » regrette-t-il.