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Manchester City : Jérémy Doku en négociations avancées pour prolonger

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Jeremy Doku contre Kieran Trippier @Maxppp

Ces derniers jours, Manchester City a fermé un chapitre avec les départs de Pep Guardiola et Bernardo Silva. La fin d’une ère pour les Skyblues, qui veulent désormais enclencher une nouvelle dynamique. En ce sens, City veut sécuriser des joueurs considérés comme primordiaux pour l’avenir. C’est le cas de Jérémy Doku.

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Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 47 matches, le Belge est en négociations avancées avec le club mancunien pour prolonger son aventure à l’Etihad Stadium. Les discussions entre son entourage et les dirigeants des Skyblues progressent à grands pas, et un accord total est à présent imminent pour sceller leur aventure commune. Pour rappel, l’ancien de Rennes est sous contrat avec City jusqu’en 2028.

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