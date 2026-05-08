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Real Madrid : Alvaro Arbeloa a taillé Kylian Mbappé

Par Tom Courel
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp

Mais où est passé le club qui terrorisait l’Europe entière ? À ce jour, le Real Madrid réalise une saison blanche. Deuxièmes du championnat, derrière le FC Barcelone, les Merengues sont également sortis assez tôt en Ligue des Champions. Des résultats qui déçoivent et qui provoquent de nombreuses tensions en interne. Comme l’indique L’Equipe, les critiques ont commencé à se concentrer sur Kylian Mbappé, faisant de lui une cible privilégiée au sein du club. Encore blessé, l’attaquant tricolore serait donc indirectement au centre des tensions internes.

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Le quotidien sportif a également expliqué qu’Alvaro Arbeloa aurait profité du fait que l’attention médiatique se concentrait principalement sur Mbappé et ses performances pour le mettre plus bas que terre. Lors d’une réunion de crise, son coach aurait reproché à certains joueurs leur manque d’efforts défensifs et d’implication dans le pressing. Et malgré des statistiques remarquables (41 buts et 5 passes décisives), la star de 27 ans a été pointée du doigt. Ce dimanche à 21h00, le Barça reçoit son rival, et nul doute que les deux effectifs soient dans des atmosphères différentes.

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