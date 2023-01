Juninho utilise Cristiano Ronaldo pour humilier Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne, ce n’est pas l’amour fou entre Rudi Garcia et Juninho. Par le passé, le Brésilien s’en est déjà pris publiquement à l’ancien coach de l’OL et à sa façon de travailler et de se comporter. Dans un nouvel entretien, accordé à MaisFutebol, il a récidivé au sujet du coach de Al Nassr, qui va désormais avoir Cristiano Ronaldo sous ses ordres.

« Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C’est le plus mauvais personnage que j’ai connu de toute ma carrière dans le football. Si vous ne savez pas comment diriger quoi que ce soit, dirigez par la peur que vous imposez aux autres. Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Maintenant, en ce qui concerne CR7, il n’osera rien faire qui le gêne, au contraire, il irait même lui servir le petit-déjeuner si nécessaire. Il va essayer d’être ami avec Cristiano, d’être intime et il fera n’importe quoi pour ça. Ce sera un rêve pour lui d’être ami avec Cristiano Ronaldo. Pour Rudi Garcia, peu importe le succès de l’équipe, l’harmonie du vestiaire. Il est important qu’il soit le centre d’attention, même si c’est dans la crise. Mais comme tous les êtres humains très froids, il reconnaît ceux qui sont plus grands que lui et essaie d’en profiter. Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands de l’histoire du football, une légende, et Rudi le sait », a lancé le Brésilien. Sympathique…

À lire

Al Nassr : très mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo