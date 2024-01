Le LOSC se place pour Petar Musa

Cet hiver, le LOSC veut apporter du sang neuf à son effectif. Un attaquant est donc recherché en priorité. Mais cette quête n’est pas évidente, d’autant qu’ils ont de la concurrence sur plusieurs dossiers. C’est notamment le cas concernant Petar Musa. Selon A Bola, le Croate plait beaucoup aux Dogues. Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Le média portugais explique que le joueur de Benfica est également dans la short-list du Genoa, de Bologne, du FC Dallas et de l’Union Berlin. Le LOSC est bien positionné et espère l’enrôler. Hier, Musa et son club se sont réunis pour évoquer son avenir.

Ce, même si Roger Schmidt l’apprécie. «C’est un joueur très important pour moi. Il se porte très bien à Benfica. Bien sûr, il ne dispose plus de beaucoup de minutes maintenant, car je devais prendre certaines décisions. Maintenant, j’ai plus d’options, mais si vous regardez notre calendrier, nous avons beaucoup de matchs à jouer dans les mois à venir.» Mais un départ semble l’option la plus probable selon A Bola, qui indique que Benfica risque de récupérer de l’argent pour le joueur acheté 6,5 millions d’euros.