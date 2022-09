PSG : les vérités de Luis Campos sur le faux départ de Neymar

Depuis le début de saison, Neymar Jr est sur son nuage. La star du PSG brille comme rarement depuis qu'il est dans la capitale. Auteur de déjà 11 buts et 7 passes décisives en 10 matches, le Brésilien répond à ses détracteurs et envoie aussi un message à sa direction. Car durant l'été, il se murmurait que la direction parisienne, mais aussi Mbappé, n'étaient pas contre se séparer de lui lors du mercato. Mais pourtant, le numéro 10 parisien est bien là. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif parisien Luis Campos est revenu sur la situation de Neymar. Et pour lui, le club n'a jamais voulu s'en séparer.

«Kylian et Neymar aiment jouer au même endroit. Mais Neymar n'a jamais été sur le départ. On a entendu cet été que Kylian voulait sortir Neymar, mais non. Les trois sont de grande qualité. Neymar a tenu l'équipe et c'est un grand joueur. Il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe et du club. Avec le temps de cicatriser en raison de ce qu'il s'est passé l'an dernier, il sera plus intégré.»