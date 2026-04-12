Premier League : l’Angleterre annonce le pire pour Arsenal

Et si Arsenal finissait par laisser filer le titre de Premier League ? À la recherche d’un nouveau sacre depuis 2004, les Gunners semblaient inarrêtables cette saison et avaient pris le large sur Manchester City. Mais à six journées de la fin, tout est désormais relancé. En plus d’avoir été éliminé dans les deux coupes nationales, Arsenal a subi une lourde déconvenue contre Bournemouth et pourrait voir les Cityzens — qui comptent deux matches en moins — revenir à trois points, alors qu’un choc entre les deux prétendants est prévu la semaine prochaine à l’Ethiad Stadium.

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Si les Londoniens ont toujours leur destin entre leurs mains et pourraient dissiper les doutes en cas de victoire face à City, l’Angleterre s’inquiète sérieusement du niveau de jeu affiché récemment par les hommes de Mikel Arteta. « Ils pourraient tout gâcher en jouant comme ça. Ils étaient mauvais dans tous les domaines. Sans énergie, apathiques — ils semblaient très, très nerveux », a reconnu Alan Shearer, l’ancien attaquant de Newcastle, alors que le public de l’Emirates Stadium avait sifflé ses joueurs au coup de sifflet final contre Bournemouth.

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Arsenal s’est liquéfié contre Bournemouth

Mikel Arteta a lui-même reconnu qu’Arsenal avait reçu un « coup de poing en plein visage. Aujourd’hui, nous devons souffrir. C’est douloureux, c’est un sentiment terrible, mais demain est un autre jour… et si quelqu’un m’avait dit en août que nous serions dans cette situation en avril, je suis sûr que nous l’aurions tous accepté ». De son côté, le Telegraph évoque « la pire prestation de la saison à l’Emirates Stadium », pointant notamment du doigt le duo Declan Rice - Martin Zubimendi, qui a perdu le ballon à 29 reprises.

« Ils ont joué comme s’ils avaient peur. Ils sont si proches de remporter leur premier titre depuis 22 ans et, maintenant que le trophée est à portée de main, ils semblent le fuir. Ils ont été si hésitants qu’ils paraissaient effrayés à l’idée de franchir la ligne médiane », ajoute le Daily Mail. Mais il n’y a pas encore urgence : Arsenal reste maître de son destin, et les hommes de Pep Guardiola n’auront pas le droit à l’erreur lors des huit derniers matches. D’autant plus que, contrairement aux Gunners, ils n’ont plus la Ligue des Champions à disputer. Comme l’a bien résumé Jamie Carragher : « Arsenal se trouve aujourd’hui dans une situation où, si le club ne remporte pas la Premier League, on s’en souviendra très longtemps ».