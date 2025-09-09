Menu Rechercher
Nottingham Forest étudie sept options pour remplacer Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito n'est plus l'entraîneur de Tottenham. @Maxppp

Après le départ de Nuno Espírito Santo, licencié pour des divergences avec la direction, Nottingham Forest est à la recherche d’un nouvel entraîneur capable de diriger le club durant cette saison historique, où les Reds retrouvent enfin les compétitions européennes avec la Ligue Europa. The Sun a révélé sept profils étudiés par la direction pour remplacer le technicien portugais. Libre depuis son départ de Tottenham, Ange Postecoglou verrait d’un bon œil un retour dans un club important de Premier League. L’Australien a connu une saison 2024-2025 très contrastée avec les Spurs, remportant la Ligue Europa mais terminant à une très décevante 17e place en championnat. José Mourinho, également libre après avoir manqué la qualification en Ligue des Champions avec Fenerbahçe, représente une option prestigieuse, même si ses intentions quant à un retour immédiat sur un banc restent floues.

Brendan Rodgers, actuellement en poste au Celtic, est, lui aussi, dans le viseur, son profil plaisant depuis plusieurs mois au président Evangelos Marinakis. La direction s’intéresse aussi à des entraîneurs en poste en Premier League, comme Andoni Iraola, auteur d’une saison historique avec Bournemouth, ou Marco Silva, dont l’avenir semble incertain à Fulham. Oliver Glasner est vu comme une option viable, en raison du blocage des discussions autour d’une prolongation de contrat avec Crystal Palace. Enfin, Mauricio Pochettino, aujourd’hui à la tête de la sélection américaine, figurerait lui aussi sur la short-list.

