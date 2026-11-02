LOSC : Olivier Létang va être rejugé après l’appel de la FFF contre son amende de 20 000€

Olivier Létang va devoir repasser devant une commission disciplinaire. Selon L’Équipe, la FFF a fait appel de l’amende de 20 000 euros infligée au président du LOSC après ses critiques envers l’arbitre Éric Wattellier, à l’issue du match nul contre le PSG (2-2), le 28 août. Dans le procès-verbal de son comité exécutif du 25 septembre, la Fédération estime que cette sanction est « trop clémente » et insuffisante pour prévenir la répétition de tels comportements. Le dirigeant lillois sera donc rejugé jeudi matin par la commission d’appel de la FFF.

La suite après cette publicité

Cette procédure, inhabituelle, est contestée par Létang, qui s’étonne de cet appel et de son caractère historique. Son avocat, maître Lionel Koehler-Magne, entend en contester la recevabilité, estimant le recours non fondé. Le président du LOSC avait exprimé son mécontentement après les deux buts parisiens inscrits au-delà du temps additionnel, puis adressé un courriel privé aux responsables de l’arbitrage et du football français. Létang assure n’avoir tenu ni propos insultants ni agressifs, tandis que la FFF affirme inscrire sa démarche dans sa politique de défense des arbitres.