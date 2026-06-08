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EdF : Didier Deschamps juge la prestation de ses attaquants

Par Samuel Zemour
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Portée par un immense Michael Olise, l’équipe de France a terminé sa préparation par une belle victoire contre l’Irlande du Nord (3-1). Pour son dernier match sur le sol français, Didier Deschamps a terminé par une victoire et a encensé la prestation de l’ailier du Bayern Munich, tout en reconnaissant que tout n’a pas été parfait devant le but.

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«Michael Olise est rayonnant, comme en témoigne sa saison au Bayern Munich. Tout semble facile pour lui en ce moment et il se montre très efficace. Nous avons d’autres grands joueurs, mais son triplé met évidemment ses qualités en lumière. Il possède une capacité impressionnante à répéter les efforts. Les autres offensifs ? Nous avons davantage de matches que d’entraînements, donc je ne peux pas reprocher aux joueurs d’être dans la gestion. Ousmane doit aussi redescendre après sa saison avec le PSG. Ce match était un galop d’essai pour être prêt le 16 (…) Je n’ai pas d’inquiétude, mais voilà, depuis déjà la dernière Coupe du Monde, avant, on pouvait monter en puissance, aujourd’hui de par notre groupe, il faudra être prêt tout de suite», a expliqué le sélectionneur des Bleus sur TF1.

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