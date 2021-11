Betis : le PSG réclame toujours de l'argent pour le transfert de Giovani Lo Celso

La suite après cette publicité

Giovani Lo Celso (25 ans) parviendra-t-il à convaincre Antonio Conte de le conserver au sein de son équipe ? Les dernières rumeurs à ce sujet ne sont pas très favorables au milieu de terrain argentin. En attendant, c’est sur un tout autre terrain que le natif de Rosario fait parler de lui. Celui de la justice. Rien de grave, rassurez-vous, mais Lo Celso est toujours au coeur d’un conflit entre le Paris Saint-Germain et le Betis.

Pour rappel, le club de la capitale avait enrôlé Lo Celso en 2016 en échange de 10 M€ payés à Rosario Central. Mais une saison et demie seulement après, le milieu de terrain était prêté puis vendu au Betis. Le prêt avait rapporté 3 M€ aux Rouge-et-Bleu, avant que l’option d’achat de 22 M€ ne soit levée par les Andalous. Mais ce n’est pas tout. Le PSG avait également inséré une clause permettant de toucher 20% sur la plus-value en cas de revente.

Le TAS va trancher

Et c’est ce qu’il s’est passé. En effet, Le Betis a prêté Lo Celso à Tottenham durant l’été 2019, avant que les Spurs ne l’achètent définitivement en janvier 2020. Et c’est ce transfert qui est à l’origine du différend entre Parisiens et Andalous. En clair, Paris estime que le Betis lui doit plus d’argent que ce qu’ont prévu les Verdiblancos selon AS. Les deux clubs ont même rendez-vous au tribunal arbitral du sport (TAS) pour en découdre.

La situation est simple : le Betis avait prêté Lo Celso à Tottenham en échange d’un chèque de 16 M€, avant de percevoir les 32 M€ correspondant à l’option d’achat levée par les Londoniens. Les Espagnols estiment donc que la plus-value doit se calculer sur la base des 32 M€. Or Paris ne l’entend pas de cette oreille et affirme que c’est le montant total (32 + 16) qui doit être pris en compte, soit 48 M€. Concrètement, c’est un chèque d’environ 6 M€ qui serait en jeu.