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Ligue 1

Un joueur de Chelsea débarque à Strasbourg

Par Jordan Pardon
1 min.
Marc Keller @Maxppp

Cinquième renfort en vue pour Strasbourg. Après avoir déjà attiré Diogo Sousa (10 M€), Angelo Candido (5 M€), Mateo Del Blanco (2,5 M€), Benjamin Brantlind (1,9 M€) et Milosz Piekutowski (libre), le Racing est sur le point d’enregistrer la signature de Genesis Antwi. Déjà approché par le club alsacien l’été dernier et venu visiter le centre d’entraînement, le latéral droit de 19 ans va débarquer sous la forme d’un prêt comme le révèle Dernières Nouvelles d’Alsace.

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Pur produit de Cobham (le centre de formation de Chelsea), Antwi ne compte que deux apparitions en professionnel. C’était lors de la campagne victorieuse des Blues en Ligue Europa Conférence (2024-2025) sous les ordres d’Enzo Maresca. L’international espoir suédois (3 sélections) est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2028, avec une option supplémentaire de deux ans.

Pub. le - MAJ le
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