Man City : Pep Guardiola encense Riyad Mahrez

Le 10 juillet 2018, Manchester City officialisait le transfert de Riyad Mahrez. Après une tentative manquée lors du mercato d'hiver, les Skyblues étaient parvenus à mettre la main sur l'international algérien en échange de 67 millions d'euros. Deux années plus tard, l'ancien joueur de Leicester s'est bien intégré au sein de l'équipe de Pep Guardiola, qui ne manque pas une occasion de dire tout le bien qu'il pense de lui.

C'était encore le cas ce vendredi. «Il est un joueur incroyable. C'est un gars fantastique qui peut créer quelque chose de spécial avec des passes et des buts. Nous sommes ravis de l'avoir et j'espère qu'il pourra nous aider quand il jouera et quand il ne jouera pas aussi. J'espère pouvoir l'aider à évoluer sur ce point.» Riyad Mahrez (29 ans, 12 buts en 44 matches toutes compétitions confondues cette saison) appréciera.