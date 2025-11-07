Menu Rechercher
Maroc : la liste des 27 sans Achraf Hakimi

Par Dahbia Hattabi
Walid Regragui, sélectionneur du Maroc. @Maxppp

Ce vendredi, Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de novembre. Un mois durant lequel les Lions de l’Atlas vont affronter en amical le Mozambique (14 novembre) et l’Ouganda (18 novembre) au Grand Stade de Tanger. Il s’agit de l’ultime liste avant celle des joueurs sélectionnés pour la CAN 2025, qui se déroulera sur le sol marocain du 21 décembre au 18 janvier.

Équipe du Maroc
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين الوديتين أمام منتخبي الموزمبيق وأوغندا ⚽️

Here’s our National Team squad list for the upcoming friendlies:
📆 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟒 𝐯𝐬 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐦𝐛𝐢𝐪𝐮𝐞🇲🇿
📆 𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟖 𝐯𝐬 𝐔𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚 🇺🇬

#DimaMaghrib 🇲🇦
Ainsi, le sélectionneur national a fait appel à 27 joueurs dont Nayef Aguerd, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi ou encore Eliesse Ben Seghir. Il faut aussi noter le retour de Sofiane Diop, en forme à Nice. En revanche, Achraf Hakimi, touché à la cheville face au Bayern Munich et incertain pour la Coupe d’Afrique des Nations, est logiquement absent.

