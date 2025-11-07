Maroc : la liste des 27 sans Achraf Hakimi

Ce vendredi, Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de novembre. Un mois durant lequel les Lions de l’Atlas vont affronter en amical le Mozambique (14 novembre) et l’Ouganda (18 novembre) au Grand Stade de Tanger. Il s’agit de l’ultime liste avant celle des joueurs sélectionnés pour la CAN 2025, qui se déroulera sur le sol marocain du 21 décembre au 18 janvier.

La suite après cette publicité

Ainsi, le sélectionneur national a fait appel à 27 joueurs dont Nayef Aguerd, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi ou encore Eliesse Ben Seghir. Il faut aussi noter le retour de Sofiane Diop, en forme à Nice. En revanche, Achraf Hakimi, touché à la cheville face au Bayern Munich et incertain pour la Coupe d’Afrique des Nations, est logiquement absent.