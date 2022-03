Le Real Betis prolonge Andrés Guardado

Le Real Betis vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux la prolongation de son milieu de terrain Andrés Guardado. L'international mexicain (173 sélections, 28 buts) était libre de tout contrat cet été avant le renouvellement de son bail avec le club andalou, où il porte la tunique verdiblanca depuis la saison 2017/2018.

«José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, Mexique, 1986) a rejoint le Real Betis à l'été 2017. Depuis son arrivée, Guardado s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants du vestiaire, étant le vice-capitaine de l'équipe. Au total, le joueur mexicain a disputé 158 matchs officiels sous le maillot vert et blanc, inscrivant quatre buts et délivrant 16 passes décisives», peut-on lire dans le communiqué.