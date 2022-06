Liverpool rejette une 2e offre du Bayern pour Mané

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich va devoir s’armer de patience et surtout proposer une offre plus alléchante aux Reds s’il veut recruter Sadio Mané. En effet, après avoir formulé une première proposition (25 M€ + 5 M€ de bonus), les Bavarois sont revenus à la charge.

Cette fois, c’est un chèque de 35 M€ qui a atterri sur les bureaux du club anglais. Mais selon Skysports, le vice-champion d’Angleterre a repoussé cette deuxième approche. Le Bayern sait à quoi s'en tenir.

