Monaco : les mots d’adieu de Filipe Luis à Paul Pogba

Un peu plus d’un an après son arrivée sur le Rocher, Paul Pogba et l’AS Monaco ont officiellement mis fin à leur collaboration ce jeudi matin. Un départ forcément marquant pour le club monégasque, puisque le champion du monde 2018 n’aura finalement que très peu eu l’occasion de s’exprimer sous le maillot de l’ASM, notamment en raison de sa blessure.

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Interrogé sur cette rupture à la veille du barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Górnik Zabrze, Filipe Luis a tenu à saluer l’homme et le joueur. « C’est un joueur qui a marqué l’histoire du football français. Il s’est entraîné au début avec nous mais il n’a pas pu en faire plus avec le groupe. Malheureusement il s’est blessé. Le club a décidé de mettre fin au contrat, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. C’est une super personne, un grand joueur. Le remplacer numériquement ? C’est possible, on discute au sujet de cette option mais il faut être en phase avec notre réalité, avec ce qu’on peut faire d’ici la fin du mercato », a lancé l’entraîneur monégasque. Une option qui devra toutefois rester en phase avec les possibilités de Monaco d’ici la fin du mercato.