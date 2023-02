Villarreal-Barça : les compositions officielles

La 21e journée de Liga se poursuit avec le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 21h). Leader du championnat avec dix-sept succès en vingt matches, le Barça (53 points) possède huit unités d’avance sur le Real Madrid. L’occasion est belle ce soir de creuser l’écart face à Villarreal (8e avec 31 points) qui reste sur deux défaites d’affilée en Liga.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Xavi, privé de Busquets et Dembélé (blessés), reconduit le trident offensif qui a fait mal contre Séville (3-0) avec Gavi à gauche, Raphinha à droite et Lewandowski dans l’axe. Au milieu, Kessie accompagne De Jong et Pedri. Derrière, Koundé est aligné à droite alors que Baldé va évoluer à gauche de la charnière Araujo-Christensen. Côté Villarreal, Quique Setién doit composer avec des absences de poids (Lo Celso, Jackson, Moreno et Pedraza). Il aligne tout deux même deux Français au milieu avec Capoue et Coquelin. Derrière, c’est du classique avec notamment la charnière Albiol-Torres. Devant, Morales remplace Moreno.

À lire

Pedri débloque la situation contre Villarreal !

Les compositions officielles

Villarreal : Reina – Foyth, Albiol, Pau Torres, Moreno – Coquelin, Parejo, Capoue – Baena, Morales, Pino.

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Baldé – Kessie, De Jong, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Gavi.