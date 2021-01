Aston Villa : le prix de Jack Grealish s'envole

C'est probablement le joueur le plus coté de la Premier League en dehors des équipes de tête habituelles. Jack Grealish marche sur l'eau en ce moment avec Aston Villa, et est clairement devenu une référence à son poste dans le championnat anglais. Outre-Manche, tout le monde est séduit par la technique et la vision de jeu du joueur originaire de Birmingham.

La suite après cette publicité

Sans surprise, son nom revient de plus en plus dans les rumeurs mercato, alors que Manchester United avait déjà tenté de l'enrôler, sans succès donc, l'été dernier. Et les Red Devils pourraient revenir à la charge dans les prochains mois selon plusieurs publications britanniques, alors que l'avenir de Paul Pogba est clairement incertain. Il faudra cependant mettre la main à la poche.

Comme l'explique le Daily Mail, entre autres, Aston Villa demande plus de 100 millions de livres pour son milieu de terrain de 25 ans. Soit plus de 110 millions d'euros ! L'été dernier, les Red Devils avaient finalement misé sur Donny van de Beek, qui doit se contenter des miettes cette saison, mais pourraient donc repasser à l'attaque dès l'été prochain. Affaire à suivre.