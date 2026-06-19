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CdM 2026, Espagne : Borja Iglesias recalé par la sécurité à l’entrée du centre d’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Borja Iglesias @Maxppp

L’Espagne a vécu une scène pour le moins insolite lors de son retour à l’entraînement à son camp de base de Chattanooga. Profitant de la journée de repos accordée par Luis de la Fuente après le match nul face au Cap-Vert, Borja Iglesias a été brièvement bloqué à l’entrée du centre d’entraînement. Les agents de sécurité présents sur place n’ont tout simplement pas reconnu l’attaquant du Celta de Vigo et lui ont demandé de justifier son identité avant de le laisser entrer.

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L’avant-centre espagnol a dû présenter son badge et s’expliquer face à des agents qui n’ont visiblement pas suivi ses prestations en Liga. La scène, filmée par plusieurs caméras présentes sur place, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Un moment cocasse pour Borja Iglesias, qui venait pourtant simplement reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers avant d’affronter l’Arabie saoudite, dimanche (18h).

Pub. le - MAJ le
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