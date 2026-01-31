Menu Rechercher
Man City : Stefan Ortega en passe de rejoindre Nottingham Forest

Par Allan Brevi
Stefan Ortega, avec Man City @Maxppp

Nottingham Forest se rapproche de Stefan Ortega (33 ans). Selon Sky Sport, le club anglais est en discussions avancées avec Manchester City pour tenter de finaliser l’arrivée du gardien allemand avant la clôture du mercato hivernal. Ortega, largement relégué derrière Gigio Donnarumma et le jeune Trafford dans la hiérarchie des portiers, devrait quitter les Citizens d’ici à la fin de la fenêtre des transferts.

Plusieurs clubs restent intéressés par le profil du joueur, mais Forest semble aujourd’hui en pole pour le récupérer. L’objectif des dirigeants est clair : sécuriser un gardien d’expérience capable d’apporter une réelle concurrence dans les buts et renforcer l’équipe pour la deuxième partie de saison. Nottingham Forest est actuellement 17e de Premier League.

