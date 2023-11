Ligue des Champions : le PSG est loin d’être un favori selon Opta

Ce mardi soir, le PSG ira défier l’AC Milan dans un San Siro en incandescence. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique prendraient une sérieuse option sur la qualification face à des Lombards qui ont absolument besoin d’un succès pour entretenir leurs espoirs de printemps européen. Les Parisiens cherchent également à gagner sur la pelouse d’un demi-finaliste de la dernière édition pour s’affirmer comme un candidat crédible à la victoire finale, un Graal derrière lequel il court depuis plusieurs saisons.

Et selon les dernières prédictions faites par Opta, le PSG ne figure clairement pas parmi les grands favoris cette saison. Avec 2,7% de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison d’après le bureau de statistiques, le club de la capitale se classe à la 9e place du classement des favoris. Alors que Manchester City domine ce classement (32,4%), le Real Madrid (13,1%) et le Bayern Munich (12,9%) complètent ce podium. Pour Opta, même l’Atlético Madrid (3,5%) et le Napoli (3,1%) ont plus de chances que les coéquipiers de Kylian Mbappé. Un classement qui devrait faire jaser…