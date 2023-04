Ligue 2 : Bordeaux reprend la deuxième place à Metz après sa victoire à Guingamp

La dernière affiche de la 29ème journée de Ligue 2 offrait une belle confrontation avec le déplacement de Bordeaux sur la pelouse de Guingamp, deux anciens pensionnaires de notre chère Ligue 1. Les Girondins pouvaient même remonter sur la deuxième marche du podium derrière le solide leader havrais en cas de victoire. Conscients de cet enjeu, les joueurs de David Guion prenaient le contrôle du ballon. Après un bon quart d’heure de jeu, Josh Maja venait presser Félix Eboa Eboa puis récupérer le cuir pour le transmettre à Fransergio qui pouvait conclure tranquillement (21e, 1-0). Après cette ouverture du score, le jeu se hachait et les occasions se raréfiaient.

Au retour des vestiaires, la rencontre restait hachée et il fallait attendre le dernier quart d’heure de la partie pour voir la réaction des locaux. Jérémy Livolant venait placer une tête au cœur de la surface après un beau mouvement guingampais mais Yoann Barbet venait éloigner le danger devant son gardien (76e). Dans la foulée, Gaëtan Courtet trouvait un angle de frappe et butait sur Gaëtan Poussin (78e) alors que les esprits commençaient à s’échauffer sur la pelouse. Malgré ce sursaut d’orgueil, les Girondins tenaient la victoire jusqu’au coup de sifflet final et ratait même le break quand la frappe d’Aliou Badji venait heurter le poteau d’Enzo Basilio (90e+3). Grâce à cette victoire, Bordeaux retrouve la 2ème place tandis que Guingamp reste englué dans le ventre mou de la Ligue 2.

