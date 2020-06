PSG : l'Inter Milan s'explique sur la baisse du prix du transfert de Mauro Icardi

L’été dernier, quand Leonardo a réussi à profiter du divorce prononcé entre Mauro Icardi et l’Inter Milan pour obtenir le prêt de l’attaquant âgé aujourd’hui de 27 ans, le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait été encensé. Un flair d’autant plus salué puisque le Brésilien avait également conclu un accord sur une option d’achat fixée à 70 M€. Recruter un buteur du calibre d’Icardi à ce prix, une performance de taille. Sur le terrain, l’international argentin (8 sélections, 1 but) a d’ailleurs donné raison à son dirigeant.

S’il a connu une deuxième moitié de saison plus compliquée avec Thomas Tuchel avec 6 buts inscrits en 13 matches toutes compétitions confondues (dont 3 contre l’ASSE en quart de finale de la Coupe de la Ligue en janvier dernier), le natif de Rosario avait conquis tout son monde avec 14 réalisations marquées en 18 rencontres entre septembre et décembre 2019. A l’heure où le PSG se prépare à voir partir le meilleur buteur de son histoire, Edinson Cavani, assurer sa succession avec un Icardi à ce prix a tout du bon coup.

L'Inter est satisfaite

Alors quand les champions de France sont finalement parvenus à recruter définitivement le joueur en échange d’un chèque de 50 M€ plus 8 M€ de bonus, le sentiment d’avoir réalisé une énorme affaire est très grand. En Italie, même si les rapports entre Icardi et l’Inter étaient devenus gelés, les observateurs se demandent quand même pourquoi les Nerazzurri ont accepté de revenir sur un accord leur garantissant 70 M€.

Des interrogations auxquelles le directeur sportif nerazzurro Beppe Marotta, a répondu. « Nous avons été bons, c’était une opération très difficile. Nous avons atteint nos objectifs, dont celui de l’option d’achat », a-t-il confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre. « Les opérations sont conceptualisées. Celle-ci a été réalisée durant une période difficile sur le plan financier (crise du coronavirus). Ce n’est pas la peine de penser au passé, ni à demain : cet accord nous satisfait aujourd’hui. Nous avions fait un choix technique et un choix de projet il y a un an. Nous l’avons respecté. » Tout est bien qui finit bien alors.