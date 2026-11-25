Cyril Hanouna ne deviendra pas actionnaire de l’En Avant Guingamp. Le 23 novembre dernier, Le Télégramme lâchait une petite bombe en affirmant que les dirigeants du club breton avaient contacté le célèbre animateur-producteur. En quête d’actionnaires pour renflouer ses caisses, l’EAG, qui prospecte en France mais aussi à l’étranger, s’est donc tourné vers Hanouna par le biais d’une connaissance commune. Une information qui a provoqué un tollé chez certains supporters guingampais.

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Un collectif a lancé une pétition pour empêcher l’arrivée de la star de la TV à Roudourou et tout ce battage médiatique a fini par forcer l’actuel treizième du classement de Ligue 2 à publier un communiqué dans lequel il annonçait que le rendez-vous prévu avec Hanouna ce vendredi était annulé. Hier soir, ce fut au tour du principal concerné de dire ses vérités dans son émission Tout beau tout n9uf sur sa vraie-fausse arrivée en Bretagne.

«Je ne peux rien dire»

« Clément Lanoue, animateur sur Fun Radio, me dit qu’il y a les dirigeants d’En Avant Guingamp qui cherchent à me joindre, car j’aime bien En Avant Guingamp. Je lui dis qu’ils peuvent m’appeler. Il y a un monsieur qui m’appelle avec Noël Le Graët. Si vous voulez que je vous aide, on peut se voir. Je ne suis pas spécialement intéressé par un club de foot. Mais Guingamp, j’aime beaucoup. On peut se voir lundi, mais finalement je ne peux pas. Et ça sort partout alors que je n’en ai parlé à personne. Hier, j’ai eu une multitude de personnes qui m’ont appelé pour les prendre comme entraîneur ou comme manager. Sachez que je ne vais pas du tout reprendre En Avant Guingamp. »

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Mais après avoir effectué cette mise au point pour clore définitivement le sujet, l’animateur a fait une petite annonce qui ne manquera pas de faire parler dans le monde du ballon rond. « Les aider oui, mais je ne suis pas du tout sur Guingamp. Peut-être sur un autre club, mais pas Guingamp. Je suis sur un autre club, un beau club de Ligue 1, mais je ne peux rien dire. Si j’ai un conseil à vous donner comme l’a dit mon ami et frère Nasser al-Khelaïfi, le football, tu es sûr de perdre de l’argent, toujours. » Suspense…