Amical : la Norvège arrache le nul contre le Maroc

Alors que la Coupe du Monde 2026 débutera enfin jeudi prochain, les derniers matches amicaux de préparation se déroulent en ce moment. Et si la France jouera lundi contre l’Irlande du Nord, son troisième adversaire des phases de poules, la Norvège, disputait un match de prestige contre le Maroc dans le New Jersey. Avec Haaland, Odegaard, Sorloth et Nusa, Stale Solbakken alignait une équipe très proche de celle qui devrait débuter la Coupe du Monde, alors que les Lions de l’Atlas alignaient d’entrée la nouveauté Ayyoub Bouaddi, aux côtés d’El Ayanoui, Ounahi, Saibari, Brahim Diaz et Hakimi, le capitaine.

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Et devant plus d’un millier de supporters marocains présents au Sports Illustrated Stadium, le Maroc se montrait dangereux d’entrée et Ezzalzouli avait l’occasion d’ouvrir le score, mais manquait de justesse (5e). Le plan de jeu marocain embêtait grandement les Scandinaves et le pressing s’est montré payant puisqu’une contre-attaque profitait à Brahim Diaz, qui pouvait conclure d’une frappe puissante (1-0, 7e). La Norvège tentait de se réveiller, mais le Maroc continuait de dominer et Ezzalzouli manquait encore une énorme occasion de plier le match avant la pause (38e).

Les remplaçants norvégiens ont fait la différence

D’autant plus que le joueur du Real Bétis était obligé de quitter le terrain pour une blessure inquiétante (45e+2), plus d’un quart d’heure après la sortie sur blessure de Noussair Mazraoui. Mieux après la pause, la Norvège, par Schjelderup, exigeait Bounou à réaliser un exploit pour conserver l’avantage (50e) et le rythme est ensuite retombé après de nombreux changements à l’heure de jeu. Et la vague de changements a profité à la Norvège, qui a réussi à égaliser grâce à une belle entrée de Bobb, qui trouvait Odegaard pour un joli plat du pied (1-1, 75e).

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Le Maroc a eu beaucoup plus de mal après avoir effectué de nombreux changements durant cette fin de match et la Norvège était même proche de l’emporter dans les dernières minutes (81e). Finalement, les deux formations se sont séparés sur un score nul pour leur dernier match de préparation. Le Maroc, qui affrontera le Brésil le 14 juin prochain, a montré un très beau visage avec ses titulaires, alors que les Scandinaves, futurs adversaires des Bleus, n’ont pas rassuré avec leur équipe-type.