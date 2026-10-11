«Un véritable fiasco» : la presse madrilène vole au secours de Vinicius Júnior après son pétage de câble

Malmené par Villarreal au Santiago Bernabéu lors de la 8e journée de Liga, le Real Madrid a finalement arraché une victoire précieuse (1-0) grâce à Yan Diomandé, auteur de son premier but sous le maillot merengue. Mais cette soirée, qui aurait pu permettre aux hommes de José Mourinho de se rapprocher de la tête du classement, a surtout été marquée par le pétage de câble de Vinicius Júnior. Alors que le Brésilien pensait avoir fait le break après une contre-attaque parfaitement menée avec Jude Bellingham, son but a été annulé après une intervention de la VAR. En cause, un geste particulièrement difficile à défendre de l’ailier madrilène, qui avait volontairement tiré les cheveux de Nathan Saliba pour se débarrasser de son marquage. L’arbitre Isidoro Díaz de Mera n’a pas hésité à sortir le carton rouge direct. Furieux, le numéro 7 du Real Madrid a ensuite multiplié les protestations, au point de devoir être retenu par ses coéquipiers pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Une séquence lunaire qui pourrait lui coûter cher, alors que le prochain Clasico face au FC Barcelone approche à grands pas. Pourtant, dans la capitale espagnole, plusieurs médias ont rapidement pris la défense du joueur, dénonçant surtout la gestion arbitrale de la rencontre et le climat de tension qui entoure désormais la Casa Blanca.

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«Tebas, démissionne sur-le-champ ! Un véritable fiasco»

Du côté de Marca, le traitement de l’affaire est particulièrement révélateur de la colère qui s’est emparée de l’environnement madrilène. Dans son récit de la rencontre, le quotidien décrit une fin de match explosive, marquée par l’intervention de la VAR, les protestations du banc de Villarreal et la réaction incontrôlable des joueurs et du staff du Real. « Le match s’est enflammé, avec l’entrée en jeu de Gerard Moreno et Mikautadze », raconte le média, avant de revenir sur l’action litigieuse. « Bellingham a débordé sur la gauche, flanqué de Vinicius, et le Brésilien a conclu l’action sur une passe en retrait de l’Anglais. Le banc de Villarreal a envahi le terrain pour protester contre le geste précédent de Vinicius, un tirage de cheveux sur Saliba. La VAR est intervenue. Le but a été refusé et un carton rouge a été distribué. » Marca insiste ensuite sur l’atmosphère devenue électrique au Bernabéu, soulignant qu’« une énorme altercation a éclaté », que José Mourinho était « hors de lui » et que le stade était « en ébullition ». Mais c’est surtout la conclusion du journal qui témoigne de son indignation, avec une sortie directement dirigée contre les instances du football espagnol. « Tebas, démissionne sur-le-champ ! Un véritable fiasco. » Une formule particulièrement virulente qui illustre la volonté de Marca de placer l’incident dans un contexte plus large de contestation de l’arbitrage. Si le tirage de cheveux de Vinicius est difficilement contestable au regard des images, le quotidien choisit ainsi de mettre en avant le chaos provoqué par la décision et la frustration du camp madrilène, quitte à reléguer au second plan la responsabilité initiale du Brésilien.

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AS adopte une approche davantage tournée vers les conséquences sportives de cette expulsion, tout en soulignant le risque de voir le Real Madrid privé de l’une de ses principales armes offensives pour le Clasico du 25 octobre. Le quotidien madrilène se montre particulièrement pessimiste sur les chances de voir Vinicius participer au rendez-vous face au Barça. « La participation de Vinicius au Clásico est sérieusement compromise. En fait, il y a 99 % de chances qu’il ne joue pas. » AS rappelle que le rapport de l’arbitre constitue un élément déterminant dans l’évaluation de la sanction. « La règle est claire, et le rapport de l’arbitre ne laisse place à aucune interprétation. » Le journal insiste notamment sur la distinction réglementaire liée au moment où intervient le geste, estimant qu’une expulsion pour un incident survenu alors que le ballon n’est pas en jeu aurait pu entraîner une suspension plus lourde qu’un simple match. Il évoque également l’attitude du Brésilien après son exclusion, précisant qu’il a dû être « retenu par ses coéquipiers » et que l’enregistrement audio de la VAR mentionne une « conduite violente ». Pour AS, le risque est donc considérable, puisque Vinicius pourrait manquer le match contre Séville, le déplacement au Camp Nou et éventuellement une autre rencontre en fonction de la décision du comité de compétition. Le média rappelle toutefois que le joueur a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, avec un message adressé à son équipe et aux supporters. « Je suis désolé auprès de mon équipe et des supporters. » Une prise de parole qui ne devrait cependant pas suffire à effacer les conséquences disciplinaires de son geste. Si AS s’attarde davantage sur les faits et les sanctions potentielles que sur une défense frontale du joueur, son traitement contribue à mettre en lumière le préjudice sportif que cette affaire pourrait représenter pour le Real Madrid.

La presse catalane jubile

En Catalogne, la lecture de l’incident est sensiblement différente, même si la presse locale s’intéresse elle aussi en priorité aux conséquences de cette expulsion sur le prochain Clasico. Mundo Deportivo ne cherche pas à minimiser la responsabilité de Vinicius dans cette séquence et décrit clairement un geste d’agression envers Nathan Saliba. « Un geste d’agression envers Saliba, un tirage de cheveux, juste avant son but. Le but a été refusé et Vinicius, turbulent, a écopé d’un carton rouge direct. » Le quotidien barcelonais insiste également sur la réaction du Brésilien après la décision arbitrale, soulignant qu’il était « abasourdi et furieux » et qu’il s’en est pris à Díaz de Mera. Une attitude qui pourrait, selon le média, compromettre sa présence lors du rendez-vous du 25 octobre. Sa conclusion est d’ailleurs particulièrement lapidaire, avec une formule qui résume le regard porté sur l’ailier madrilène. «Vinicius, un cas à part. » Là où Marca dénonce un fiasco et exprime ouvertement sa colère, Mundo Deportivo insiste donc davantage sur le comportement du joueur et sur les conséquences de ses actes. Le quotidien rappelle implicitement que le Brésilien s’est lui-même placé dans une situation délicate, alors que le Real Madrid pourrait avoir besoin de toutes ses forces pour affronter son rival historique. Cette différence de traitement illustre le fossé habituel entre les médias des deux grandes villes espagnoles, avec une presse madrilène davantage préoccupée par les décisions arbitrales et une presse catalane qui ne manque pas de souligner les débordements de l’attaquant.

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Sport adopte une ligne comparable à celle de Mundo Deportivo en s’appuyant notamment sur le rapport de l’arbitre pour expliquer pourquoi Vinicius risque une suspension de plusieurs rencontres. Le quotidien catalan rappelle que l’expulsion ne constitue pas seulement un coup dur pour le Real Madrid face à Villarreal, mais qu’elle pourrait également priver le club de sa star lors de plusieurs rendez-vous importants. Il reprend notamment les termes du rapport de Díaz de Mera, qui a justifié l’exclusion par le fait d’avoir « tiré les cheveux d’un adversaire, avec le ballon en jeu, sans être en conflit entre eux ». L’arbitre a également décrit le comportement du Brésilien après le carton rouge, expliquant que celui-ci avait continué à protester « en criant haut et fort », avant de se diriger vers lui « avec une attitude agressive », ce qui a nécessité l’intervention de ses coéquipiers. Sport évoque aussi plusieurs précédents disciplinaires, dont celui de Johan Mojica, sanctionné de deux matchs de suspension pour un geste similaire sur Roger Brugué. Le média estime donc qu’une sanction d’au moins deux rencontres est envisageable, ce qui priverait Vinicius du match contre Séville et surtout du Clasico face au FC Barcelone. La décision définitive reste néanmoins du ressort du comité de compétition. Au-delà de cette rivalité médiatique, une réalité s’impose au Real Madrid. Le comportement de son attaquant pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que la perte d’un but ou une simple expulsion. Alors que la Casa Blanca dénonce les décisions arbitrales par l’intermédiaire de sa chaîne officielle et que ses joueurs affichent leur incompréhension, les médias catalans rappellent que Vinicius a lui-même provoqué l’incident.