Coupe du Monde 2026 : Tchouaméni fait le bilan décevant des Bleus

Très marqué après la défaite face à l’Angleterre dans la petite finale de la Coupe du Monde 2026 (4-6), Aurélien Tchouaméni n’a pas caché sa frustration au moment de revenir sur la fin de parcours des Bleus. Le milieu de terrain a reconnu que l’équipe n’avait jamais véritablement réussi à digérer l’élimination contre l’Espagne en demi-finale, expliquant que ce contexte avait lourdement pesé sur la prestation catastrophique de la première période. Il a également insisté sur la volonté du groupe d’offrir une victoire à Didier Deschamps pour son ultime rencontre à la tête de la sélection, tout en regrettant que le réveil observé après la pause soit arrivé beaucoup trop tard.

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« Le groupe est déçu par rapport à la défaite et, évidemment, on voulait gagner ce dernier match pour le coach. On a montré un autre visage en deuxième mi-temps pour y croire jusqu’au bout, mais on n’a pas gagné ce match et nous sommes déçus. On n’a pas montré notre meilleur visage. Après la défaite en demi-finale, on n’a pas réussi à mettre notre tête à l’endroit. On a su remonter le curseur. On avait à cœur de gagner ce match pour le coach, pour ce qu’il représente pour le pays et l’Équipe de France. On voulait gagner ce tournoi et jouer demain. On n’a pas fait le match qu’il fallait contre l’Espagne. On a ce qu’on mérite. On sait que ça parle beaucoup. Après la demi-finale, j’étais frustré par la défaite. Par rapport à mon positionnement, chacun pense ce qu’il veut. »