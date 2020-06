Naples : le conseil de Frank Leboeuf à Kalidou Koulibaly

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Naples, Kalidou Koulibaly (28 ans) ne devrait pas s'éterniser du côté de San Paolo cet été. Le défenseur central sénégalais est dans le viseur de nombreux cadors européens comme le PSG, Liverpool ou encore Manchester United et pourrait donc changer d'air cet été, même si les Partonopei n'ont pas l'intention de le brader. Frank Leboeuf, consultant pour ESPN, a livré quelques conseils au Napolitain.

«Je ne lui demanderai jamais d'aller à Manchester United pour plusieurs raisons. Je veux qu'il gagne quelque chose et je pense que Manchester United n'est plus le club qu'il était avant et qu'ils ne sont pas prêts à remporter un trophée. Je pense qu'il pourrait former un duo fantastique avec (Virgil) van Dijk à Liverpool. Au PSG aussi, avec Marquinhos, il y aurait deux grands défenseurs centraux. Je pense que Chelsea aura besoin d'un joueur comme ça. Je ne sais pas si Koulibaly serait intéressé, mais même s'ils ont deux bons centraux, j'estime que Koulibaly évolue à un autre niveau et leur conviendrait parfaitement», a ainsi confié l'ancien défenseur des Blues (1996-2001) sur ESPN. Le PSG est en tout cas à la recherche d'un défenseur central après le départ acté en interne de Thiago Silva(35 ans).