Accord proche entre Milan et Chelsea pour Tiémoué Bakayoko

Depuis son arrivée en 2017 à Chelsea, Tiémoué Bakayoko vit une poursuite de carrière compliquée. Prêté à déjà 2 reprises, le milieu de terrain n'a disputé que 43 matchs avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Sur la liste des indésirables, les Blues ne comptent toujours pas sur lui après son retour de Monaco et veulent s'en débarrasser pour financer les acquisitions encore à boucler de Ben Chilwell et Kai Havertz. Et le Milan AC aurait montré un intérêt.

Les Rossoneri, eux, veulent un prêt pendant que Chelsea veut des liquidités. Une option semble donc se dégager : le prêt payant, avec un montant entre 30 et 32 millions d'euros, versé à la fin du bail. Le problème : les Blues voulaient inclure une obligation de rachat pour le club milanais, ce que les Lombards ont refusé. Mais selon Sky Sports, Chelsea serait finalement prêt à enlever cette obligation d'achat pour conclure le deal. Les dirigeants londoniens semblent donc prêts à tout pour obtenir de l'argent.