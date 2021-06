EdF : Bixente Lizarazu encense Lucas Hernandez

Les années passent et les matches se ressemblent pour Lucas Hernandez. Sur son côté gauche, le joueur du Bayern Munich est impérial et défend toujours avec une intensité phénoménale. Le soldat de Didier Deschamps ne déçoit jamais et l’a encore prouvé lors du match face à l’Allemagne. L’occasion pour un ancien joueur emblématique de l’Équipe de France de le souligner.

Dans l’Équipe, Bixente Lizarazu a tenu à mettre en avant la défense des Bleus depuis quelques mois et notamment Lucas Hernandez. « Lucas Hernandez a dominé son couloir gauche avec autorité. Face à l’Allemagne, il avait un sacré client avec Kimmich et il a donné le bon tempo le faisant voler sur le premier contact. Hernandez est un leader de combat qui transmet son énergie et son agressivité à toute l’équipe. Même si la défense est sa première nature, il arrive souvent à être efficace offensivement, à l'image de son centre qui amène le but contre son camp de Hummels. »