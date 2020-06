PSG : Thomas Tuchel rassure sur l'état de forme de Neymar

Thomas Tuchel était en conférence de presse ce vendredi. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué plusieurs sujets chauds de l'actualité du club à l'instar des fins de contrat d'Edinson Cavani et Thomas Meunier. Il a notamment eu quelques mots concernant la forme physique de Neymar. Revenu sur les terrains avec ses coéquipiers lundi, le numéro 10 parisien se porte bien. « Il est là avec nous, en bonne santé, dans un bon état d’esprit, avec tout le monde », déclare-t-il. Néanmoins, le technicien allemand ne veut pas brûler les étapes pour éviter toute blessure, que ce soit concernant le Brésilien ou ses autres joueurs.

Il suit : « prêt pour jouer demain ? Non, mais ce n’est pas nécessaire, on a 5 semaines pour se préparer. Le plus important pour moi est qu’on reste ensemble pendant 4 ou 5 semaines, sans grosse blessure, et qu’on retrouve notre rythme. Ce n’est pas facile, on a manqué 4 mois d’entraînement. On doit être attentif à la santé des joueurs. C’est le plus important. Les garçons sont contents de reprendre. » L'objectif sera d'arriver en forme à Lisbonne, où le PSG doit disputer son quart de finale de Ligue des Champions.