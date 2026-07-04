La sortie raciste de Chilavert sur les Bleus : «le Paraguay va affronter une nation africaine»
Connu pour ses avis polémiques, José Luis Chilavert a cette fois dépassé les bornes. L’ancien portier du Paraguay s’est fendu d’une sortie raciste en évoquant l’équipe de France, juste avant le 1/8e de finale des Bleus face à la Albirroja. Sur son compte X, l’ex-gardien de Strabourg a répondu aux propos de Christophe Dugarry, qui avait déclaré dans Rothen s’enflamme que le Paraguay «allait prendre une rouste» ce soir face à l’attaque tricolore. Le champion du monde 98 avait notamment fait le parallèle avec la confrontation entre les Bleus et cette même équipe du Paraguay, il y a 28 ans.
@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026
«Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde de 98, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection d’Afrique», a commenté Chilavert sur son compte X. Chilavert n’en est pas à son coup d’essai. Il avait notamment défrayé la chronique en 2021 lorsqu’il s’était lancé dans la course à l’élection présidentielle paraguayenne en adoptant un discours anti-corruption des élites, conservateur sur les idées religieuses et opposé aux droits des personnes LGBTQ+.
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