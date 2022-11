Rennes : Désiré Doué prolonge jusqu'en 2025 !

C'était dans l'air depuis un certain temps, c'est désormais officiel ! Désiré Doué a prolongé son contrat avec le Stade Rennais d'une année supplémentaire, jusqu'en juin 2025, avec son club formateur. Après avoir signé son premier contrat en tant que professionnel au mois d'avril dernier, l'enfant du club breton était au cœur des négociations afin de trouver un terrain d'entente pour prolonger son aventure en Bretagne, comme nous vous l'avons révélé il y a quelques semaines de cela. Si les discussions se sont prolongées dans le temps, la faute à une étonnante volte-face de la part du père du joueur, ce dernier ayant voulu renégocier au dernier moment le montant du salaire du joueur et même la durée du contrat, il était assez clair que toutes les parties concernées trouveraient un accord assez rapidement. C'est désormais chose faite et la pépite rennaise pourra se concentre exclusivement sur l'aspect sportif.

«De la génération 2005, Désiré Doué s’est engagé aujourd’hui pour une saison supplémentaire avec son club formateur. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 le 7 août dernier face à Lorient, Désiré Doué en a surpris plus d’un par sa technique et sa maturité précoce. Buteur face à Kiev, Brest et Nantes, trois réalisations inscrites devant son public au Roazhon Park, le milieu de terrain a choisi de s’inscrire un peu plus dans le projet du club» peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du club breton. «Il n’y a pas très longtemps, j’avais pour ambition de fouler la pelouse du Roazhon Park. J’ai eu la confiance du staff, j’ai réussi à avoir du temps de jeu, je grandis petit à petit. C’est un grand plaisir de prolonger. Avec mon club formateur, c’est encore plus de bonheur. Je suis dans le bon club pour continuer de progresser. Je l’ai déjà dit par le passé, je suis entouré de très bons joueurs. Je progresse tous les jours, je prends énormément de plaisir au Stade Rennais F.C. J’espère que ça va durer encore longtemps» s'est exprimé de son côté le principal intéressé.