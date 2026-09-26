Real Madrid, Équipe de France : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé

Plus de peur que de mal a priori pour Kylian Mbappé. Sorti sur blessure hier soir face à la Turquie (0-1), le capitaine des Bleus avait pourtant laissé craindre le pire au départ. Il s’était écroulé dans la foulée de son but, avant de se tenir le genou et de quitter la pelouse en grimaçant. Zinédine Zidane avait annoncé son forfait pour la suite du rassemblement en conférence de presse, préférant ne prendre aucun risque.

La suite après cette publicité

Le joueur a regagné la capitale espagnole aujourd’hui afin de passer de nouveaux examens, et le Real Madrid a apporté de nouvelles précisions sur la blessure de son joueur. « À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près », a indiqué le club merengue ce samedi dans un communiqué. Si le Real Madrid se montre prudent et ne souhaite pas donner de durée d’indisponibilité pour le moment, la presse espagnole s’avance, elle.

Environ 2 semaines d’absence pour Kylian Mbappé

D’après la Cope, Kylian Mbappé sera absent pendant 2 semaines, soit jusqu’à la fin de la trêve, à peu près. Une "bonne" nouvelle pour le Real Madrid, qui devrait donc pouvoir compter sur son avant-centre dès la reprise du championnat. A date, il n’est pas prévu que le Français manque le moindre match avec son club. Le journal AS évoque même 10 jours d’indisponibilité seulement, évoquant une "fausse alerte".

La suite après cette publicité

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

Pour rappel, un agenda chargé attend le Real Madrid en octobre. Les Merengues recevront Villarreal en Liga, le 10 octobre, puis Séville, le 18. Entre-temps, ils se déplaceront en Italie pour y affronter l’AS Rome en Ligue des Champions, le 14. Ils recevront ensuite Leipzig, le 21, avant un déplacement très attendu en Catalogne pour le Classico face au FC Barcelone, le 25.