PSG : la première révolution de Luis Enrique

Mercredi dernier, le PSG a officiellement nommé Luis Enrique. Le technicien espagnol s’est vite mis au travail, lui qui a retrouvé une partie de son groupe lundi pour les traditionnels tests physiques. Il accueillera la semaine prochaine les internationaux, dont Kylian Mbappé auquel il ne fera aucun cadeau. Le nouvel homme fort du PSG impose donc déjà son style.

AS explique qu’il veut mettre l’accent sur la discipline. Il a aussi décidé de convoquer ses joueurs pour des doubles séances, jeudi et samedi. Chose inédite avec ses prédécesseurs souligne AS. Mais Luis Enrique veut que son équipe soit au point physiquement, ce qui a pu être un problème pour Paris par le passé. Il fait preuve de fermeté et n’hésitera pas à multiplier les entraînements si nécessaire donc.

