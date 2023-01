CdM 2022 : Kylian Mbappé n’est que le neuvième joueur le plus rapide du Mondial

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 est terminée depuis près d’un mois. Lionel Messi a été sacré champion du monde et meilleur joueur du tournoi. Et le pensionnaire du Stade Rennais Kamaldeen Sulemana a hérité du prix du joueur le plus rapide de la compétition.

Le Ghanéen a été chronométré à 35,7 km/h lors du match face à l’Uruguay. Le Rennais devance le Canadien Alphonso Davies (35,6 km/h) et l’Espagnol Nico Williams (35,6 km/h). À noter que Kylian Mbappé se classe neuvième avec une pointe de vitesse chronométrée à 35,3 km/h lors de France-Pologne.

À lire

PSG : Christophe Galtier défend Pablo Sarabia

Les 1à joueurs les plus rapides du Mondial 2022 :